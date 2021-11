Gratta e vinci, vince tre volte nello stesso posto: quanto intasca. Clamoroso sospetto: forse...

29 novembre 2021 a

Una coincidenza astrale straordinaria: una donna americana di 61 anni residente nel Maryland ha vinto 50mila dollari alla lotteria per la terza volta e sempre nello stesso negozio. Un colpo di fortuna. Anzi, un clamoroso colpo di fortuna. "Quando ho visto la vincita non potevo crederci. Mi era successo di nuovo", ha commentato evidentemente (e comprensibilmente) su di giri la signora, ex governante in pensione. Due settimane fa la signora aveva acquistato due biglietti Gratta e vinci da 5 dollari della serie Lucky presso il Talbert's Ice & Beverage Service di Bethesda. Con il primo tagliando le è andata male. Con il secondo, invece, un'altra botta di "autostima", chiamiamola così, alle sue tasche e aun portafoglio già ampiamente gratificato negli anni scorsi dalla Dea Bendata. Che con l'ex colf, però, pare vederci benissimo,

Ancora più incredibile, forse, quanto accaduto alla signora nell'anno d'oro del 2018, quando la 61enne aveva vinto due volte il premio sempre di 50mila dollari. "La gente gioca tutti i giorni e non vince. E' incredibile che io abbia vinto tre volte". Fortunatissima, sì, ma perlomeno onesta e sincera, come canterebbe Vasco Rossi in suo onore.

Non è dato sapere invece se il proprietario del negozietto di Bethesda che le ha venduto i tre biglietti sia sempre lo stesso e soprattutto se sia ancora lì. L'auspicio è che la vincitrice l'abbia voluto gratificare, almeno dopo il terzo successo, con una cospicua sommetta di ringraziamento.

