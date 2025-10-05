Gratta e vince 500.000 euro: finisce in dramma

A Pradamano, in provincia di Udine, un giovane campano, trasferitosi in Friuli per lavoro, ha vissuto un’esperienza straordinaria acquistando tre Gratta e Vinci nel locale Velox Pizza. Come riportato dal Messaggero Veneto, il ragazzo, dopo aver grattato i biglietti “Numerissimi” da 5 euro ciascuno, ha scoperto di aver vinto 500 mila euro. L’emozione è stata tale da causargli un malore: ha perso i sensi ed è svenuto, richiedendo un rapido intervento di soccorso. Il titolare del locale, Arian Toska, che gestisce l’attività con la moglie Mirela Mance, ha raccontato al quotidiano: “Da qualche settimana avevamo conosciuto questo ragazzo che veniva ogni sera dopo il lavoro.

Giovedì, per la prima volta, su suggerimento di un amico, ha comprato tre biglietti "Numerissimi" da 5 euro ed è andato a sedersi ai tavoli fuori con i colleghi”. Dopo aver verificato la vincita, il giovane è rientrato per confermare la notizia: “Poco dopo è rientrato per sincerarsi del fatto che quello che aveva tra le mani era davvero un biglietto vincente. Dopo una veloce e attenta verifica gli abbiamo confermato che sì, aveva appena vinto 500 mila euro”. Toska ha proseguito: “A quel punto il ragazzo mi ha detto che si stava sentendo male e ha chiesto dell’acqua. Poi si è accasciato sul pavimento e ha perso i sensi. L’abbiamo soccorso e per fortuna subito si è ripreso ed è stato meglio”. Un familiare lo ha poi accompagnato a casa, e il giovane sarebbe tornato nella sua città in Campania senza più farsi vedere. I titolari hanno festeggiato la vincita, che ha portato gioia al locale. Episodi simili si sono verificati in passato: nel 2019, a Pordenone, un uomo svenne dopo una vincita di 100 mila euro, e nel 2022, a Trieste, un’altra vincita importante causò un malore.