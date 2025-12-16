Gratta e vinci, il nuovo "Win for Italia team": dove andranno i soldi

Arriva con la manovra un nuovo gioco, denominato Win For Italia Team, i cui fondi sono destinati al finanziamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano per i progetti olimpici dell’Italia Team. Tenuto conto che si tratta di un gioco di nuova istituzione, la relazione tecnica non stima effetti in bilancio. «A fini di promozione e rilancio della pratica sportiva, con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore di questa disposizione, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato “Win For Italia Team” con montepremi pari al 65 per cento della raccolta», si legge nel testo.

Per quanto riguarda la destinazione dei fondi, viene precisato che «la quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco», al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, «è riassegnata al capitolo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il finanziamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano». Proteste dal Pd. «Nonostante il gioco d’azzardo continui a crescere e a consumare i soldi degli italiani, causando tragedie personali e familiari, ancora una volta il governo decide di trasformarsi in un cinico biscazziere per far quadrare i conti», ha dichiarato Lorenzo Basso, senatore del Partito democratico.