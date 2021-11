Variante Omicron, coppia di positivi arrestata all'aeroporto: lotta dura alla mutazione, il caso scuote la Ue

29 novembre 2021 a

Hanno violato la quarantena e hanno provato a imbarcarsi nonostante fossero positivi al Covid. La polizia olandese ha arrestato ieri sera 28 novembre a bordo di un aereo diretto in Spagna che stava per decollare dall'aeroporto Schiphol di Amsterdam una coppia fuggita da un hotel adibito dalle autorità a struttura di isolamento per i passeggeri arrivati nel paese in provenienza dal Sudafrica. I due sono stati affidati alle strutture sanitarie del Paese e ora rischiano grosso.

La notizia è arrivata dopo l'annuncio dell'identificazione di 13 casi della nuova variante Omicron del coronavirus sui passeggeri degli ultimi voli entrati nel paese in provenienza dal Sudafrica. I media locali hanno riferito che la coppia è riuscita a sfuggire ai controlli e a lasciare la struttura nella regione di Kennemerland, dove attualmente sono in auto-isolamento i passeggeri arrivati dal Sudafrica. I due potrebbero essere perseguiti per violazione delle norme anti-Covid in vigore in Olanda.

Intanto proseguono i test sugli altri passeggeri arrivati a Schiphol prima che fosse messo in atto il divieto di volo. E per quanto la presidente della South African Medical Association, Angelique Coetzee, abbia dichiarato alla Bbc che i casi riscontrati finora della variante Omicron in Sudafrica - dove solo il 24 per cento circa della popolazione è completamente vaccinato - non siano gravi, con sintomi come stanchezza e dolori ma non tali da portare al ricovero in ospedale, l'Europa trema. La Gran Bretagna, dopo avere già sequenziato due casi di variante Omicron, ha deciso che da martedì 30 novembre scatterà l'obbligo di indossare la mascherina nei negozi e sui trasporti pubblici. E sarà anche stata la paura per la nuova variante a far sì che in Svizzera il referendum sul green pass abbia avuto un risultato schiacciante. Il voto sulla certificazione verde elvetica ha incassato il 62 per cento di sì con un'alta affluenza, del 65,7 per cento.

