Covid, multa agli over 60 non vaccinati. Pugno di ferro: la situazione sta precipitando?

Pugno di ferro contro i non vaccinati: il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha annunciato che dal 16 gennaio la vaccinazione contro il Covid sarà obbligatoria per gli over 60. Chi non si sottoporrà alla somministrazione del farmaco dovrà pagare una multa di 100 euro. "A partire dal 16 gennaio, tutti gli over 60 devono aver almeno preso appuntamento per la prima dose. Chi non lo fa deve pagare una multa di cento euro", ha detto il premier durante il consiglio dei ministri.

Mitsotakis ha spiegato poi che il denaro delle multe sarà destinato a un fondo speciale per finanziare gli ospedali pubblici. Come spiegato dal quotidiano Ekathimerini, citato da Open, le sanzioni saranno addebitate automaticamente dall’Autorità Indipendente delle Entrate Pubbliche, la nostra Agenzia delle Entrate insomma. La decisione del governo mira ad aumentare la percentuale di vaccinazione, ora ferma al 64%. Anche se nelle ultime settimane sembrano essere aumentate le prime dosi.

Il premier avrebbe detto che la misura, anche se impopolare, dovrebbe aiutare a salvare un gran numero di vite. Basti pensare, infatti, che gli ultrasessantenni non ancora immunizzati nel Paese sono più di 500mila. Il governo, inoltre, avrebbe preso questa decisione anche per non imporre un nuovo lockdown, che finirebbe per danneggiare definitivamente numerose attività. Il pugno di ferro, comunque, sembra aver funzionato con l'introduzione del green pass il 6 novembre: in quel caso il numero delle dosi in Grecia è raddoppiato.

