Germania travolta dal Covid, malati tedeschi in Lombardia: "Situazione drammatica", una mossa disperata

E' crisi Covid in Germania, dove gli ospedali sono saturi al punto da dover trasferire alcuni dei loro pazienti in strutture sanitarie di altri Paesi, inclusa l'Italia. A preoccupare sono soprattutto le terapie intensive, dove la situazione "è altamente drammatica", come ha detto il ministro della salute del Baden-Wuerttemberg Manne Lucha, annunciando che ci si prepara a inviare pazienti all'estero. A dare disponibilità siamo stati noi, la Lombardia nello specifico, ma anche Francia e Svizzera.

"Ci prepariamo a trasferire i pazienti all'estero, nel caso fosse necessario - ha detto Manne Lucha -. Le persone non ce la fanno più". Sono diversi, comunque, i laender tedeschi che ormai da giorni stanno trasferendo i pazienti altrove a causa del forte carico delle rianimazioni. La Baviera, per esempio, nei giorni scorsi ha inviato in Italia due pazienti, a Bolzano e Merano. Per far fronte a questa situazione, l'unica soluzione ancora una volta è rappresentata dai vaccini.

Il "cancelliere in pectore" Olaf Scholz, infatti, ha chiesto l'introduzione dell'obbligo vaccinale durante il vertice online tra il governo tedesco eì i governatori dei laender. Lo riporta la Bild. E non è tutto: Scholz ha presentato anche un "catalogo di misure", tra le quali compaiono la regola del "2G" - green pass solo a vaccinati e guariti - anche nel commercio a dettaglio con la sola esclusione dei supermercati, e poi la chiusura delle discoteche in zone ad alta incidenza di contagio e un tetto alla presenza di spettatori nei grandi eventi.

