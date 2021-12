Regina Elisabetta, il lutto che la devasta: chi lascia casa Windsor per sempre

06 dicembre 2021 a

a

a

Nuovo lutto per la Regina Elisabetta: è morta la sua dama di compagnia, Ann Fortune FitzRoy. Un grande dolore per la Sovrana dopo la morte del marito, il principe Filippo di Edimburgo, scomparso lo scorso aprile a 99 anni. La donna cui Sua Maestà ha dovuto dire addio le è stata accanto per ben 54 anni: la Duchessa di Grafton entrò a far parte del suo servizio nel lontano 1967. Da allora ha custodito non solo oggetti personali, ma anche tanti segreti di Elisabetta.

La FitzRoy è stata una dama di altissimo rango, una persona di cui la sovrana si è fidata ciecamente. Sembra, inoltre, che in tutti questi anni Ann abbia portato avanti il suo lavoro in maniera soddisfacente, rivestendo un ruolo molto ambito tra contesse, duchesse e marchese. Basti pensare che per più di 50 anni è stata lei l’unica ad avere accesso ai preziosissimi abiti e gioielli della Regina.

Nel corso degli anni il rapporto tra le due si è evoluto: non è stato solo professionale, ma anche di profonda amicizia. Quello che si è instaurato tra la Sovrana e la sua dama di compagnia è un legame strettissimo. La FitzRoy è morta a 101 anni per cause naturali. In diverse occasioni ufficiali, comunque, è stato possibile vederla accanto a Sua Maestà. E la fiducia che Elisabetta riponeva in lei era cieca e incondizionata. Nel 1980 Ann era stata perfino nominata Dama della Gran Croce dell’ordine reale vittoriano. Al momento non si sa chi prenderà il suo posto. Difficilmente, però, qualcuno riuscirà a rimpiazzarla e a colmare il vuoto che ha lasciato in casa Windsor.

