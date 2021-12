Terremoto erotico a Monaco, avete presente la figlia di Stéphanie? Ecco Camille, mozzafiato

06 dicembre 2021 a

Nessuno la conosce, almeno per ora, ma la figlia di Stéphanie di Monaco è sempre più simile alla nonna, la mitica Grace Kelly. Stiamo parlando di Camille Gottlieb, che non vanta nessun titolo reale ma la bellezza della nonna l'ha ereditata proprio tutta. Camille è la terza figlia di Stéphanie, nata nel 1998 dopo il divorzio dal marito Daniel Ducruet. Da quest'ultimo la principessa aveva già avuto due figli, Louis e Pauline.

Dopo essersi separata, infatti, Stéphanie ha avuto una relazione con il suo bodyguard, Raymond Gottlieb, ingaggiato dalla famiglia reale di Monaco. E Camille è nata proprio da quel rapporto. In realtà, però, i due decisero di rompere ancor prima della nascita della loro figlia. Pur non avendo titoli, la giovane è comunque molto impegnata: partecipa a impegni istituzionali e di rappresentanza nella famiglia monegasca, ma non solo. Ha anche un lavoro vero e proprio, cui si aggiunge una vocazione filantropica.

In ogni caso, a differenza dei suoi fratelli, non ha mai avuto accesso alla linea di successione al trono, proprio perché nata da un amore galeotto tra due persone non sposate. Per lei, però, non si tratterebbe affatto di un problema. Basti pensare che Camille ha fondato Be Safe Monaco, un’associazione no-profit che si occupa della prevenzione dagli incidenti stradali causati dall’alcol. Mentre a livello professionale, la ragazza lavora come Marketing Executive per il nightclub Monegasque.

