Principe William nel baratro della depressione: "Ho provato a rianimare quel ragazzo, ma...", la tragedia che lo condanna

07 dicembre 2021 a

a

a

Il principe William si è messo a nudo: per la prima volta ha raccontato una vicenda del suo passato particolarmente dolorosa. Nello specifico, ha spiegato di aver vissuto un episodio che lo ha letteralmente sconvolto: è stato testimone di un incidente molto grave. All'epoca fece di tutto per provare a rianimare il ragazzo rimasto ferito, ma senza successo. Qualcosa in lui sembra essere cambiato proprio da quel momento. Da allora, infatti, ha iniziato a soffrire di depressione.

Cuore, stress e rughe? Il segreto di Kate Middleton: ecco di cosa si ingozza la Duchessa

Il duca di Cambridge ne ha parlato nel corso del primo episodio dell'iniziativa di Apple Fitness+, una passeggiata audio di 38 minuti dove ha affrontato i temi della depressione e della salute mentale, ma anche della musica e dell’importanza di camminare. La puntata cui ha partecipato è stata intitolata "Prince William: Time to Walk" in suo onore. Parlando di depressione, il nipote della Regina Elisabetta ha rivelato: "Era come se qualcuno avesse messo una chiave in serratura e l'avesse aperta senza che io avessi dato il permesso di farlo".

La Regina umilia Harry e Meghan: cosa fa sparire prima del messaggio alla Nazione

Il principe ha spiegato che le camminate lo hanno aiutato parecchio a riprendersi dallo choc e dalle conseguenze emotive del tragico incidente cui ha assistito. "Camminare è stata una caratteristica della mia vita durante i momenti belli e quelli brutti, con la pioggia o con il sole". Poi ha aggiunto: "Offre l'opportunità di schiarirmi la mente e acquisire una certa prospettiva. E' una parte fondamentale di come gestisco la mia salute mentale". E in effetti, fare attività fisica - anche una semplice passeggiata - può incidere fortemente sul nostro umore, producendo degli effetti positivi, come quelli di calmare l'ansia, aumentare l'autostima e allontanare i pensieri negativi.

La frase razzista del principe Carlo contro il figlio di Meghan e Harry: dove lo hanno beccato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.