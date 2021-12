Charlene di Monaco, la spaventosa foto di famiglia: cosa le è successo, davvero?

08 dicembre 2021 a

a

a

Tradizioni a Monaco. Come ogni anno, il villaggio di Natale di Montecarlo viene inaugurato da Jacques e Gabriella, i gemelli, i figli di Alberto di Monaco e della principessa Charlene, che però ora non c'è. Ricoverata in Svizzera, la sua sorte avvolta in una sorta di mistero. Insomma, un anno triste, per i gemellini. Charlene di Monaco, infatti, è ben lontana da palazzo Grimaldi.

"Cosa sarà di mia figlia". Charlene di Monaco, drammatica conferma del padre: come è ridotta la principessa

"È esausta", ha confermato il marito, che però non ha aggiunto ulteriori dettagli sulle condizioni della consorte. Anche Alberto era ovviamente presente alla festa del principato, con lui ci sono la sorella Carolina, Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo con i figli, e i cuginetti dei gemelli, figli del fratello di Charlene.

E la foto di famiglia, quella che potete vedere qui in calce, la dice lunghissima sull'atmosfera che si respira al principato: nessuno, letteralmente nessuno, sorride. Uno scatto che non fa altro che acuire le preoccupazioni: come sta davvero Charlene di Monaco? Che cosa le sta succedendo?

"Sapeva tutto prima delle nozze". La fonte anonima inchioda Charlene di Monaco: "Furbissima", ha fregato Alberto?

A Paris Match, il principe Alberto aveva parlato di "un esaurimento generale, fisico, e psichico". E ancora, aveva aggiunto: "Non soffre di alcuna malattia incurabile. E non si tratta di un problema di coppia. La nostra coppia non è assolutamente in pericolo, voglio essere chiaro su questo punto", aveva ribadito. Parole a cui però in pochi, davvero pochi, credono.

Clicca qui per vedere la foto di famiglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.