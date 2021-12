Precipita elicottero: morto il capo delle forze armate. "Un mistero", il caso che può far esplodere l'India

08 dicembre 2021 a

a

a

Una tragedia in India: il capo delle forze armate indiane, il generale Bipin Rawat, è morto in un incidente aereo. Infatti l'elicottero sul quale viaggiava è precipitato nello stato di Tamil Nadu, nel sud del Paese asiatico. L'elicottero caduto era un IAF Mi-17V5: si è schiantato nei pressi di Coonoor, spiega una nota diffusa dai vertici militari in cui si parla di "incidente".

Video su questo argomento Sfugge alla polizia? Occhio al gesto estremo del presunto ladro: un epilogo doloroso

A bordo del velivolo, si apprende, viaggiavano in tutto 14 persone, tra cui la moglie di Rawat e alcuni dei suoi più stretti collaboratori. Sarebbero almeno unidici le persone morte nella tragedia. Le cause dello schianto, però, non sarebbero così chiare: insomma la vicenda in India sta destando più di un sospetto.

Il primo volo in parapendio finisce in tragedia: Francesca, la tragedia che sconvolge il Veneto: "Sotto gli occhi delle figlie"

Bipin rawat era l'ufficiale più anziano dell'intero esercito indiano, nonché consigliere del ministero della Difesa. Aveva assunto la carica di capo delle forze armate soltanto lo scorso anno. L'agenzia di stampa Press Trust of India ha affermato che l'elicottero Mi-17V5 era in viaggio da una base dell'aeronautica al college dei servizi di difesa dell'esercito, quando è però precipitato al suolo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.