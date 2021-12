Charlene di Monaco, "rischio infezione". Dopo la malattia, pure il Covid: la rivelazione del padre

09 dicembre 2021 a

Charlene di Monaco continua ad essere avvolta in una sorta di mistero. L’assenza dal principato per motivi di salute va avanti ormai da mesi e quindi lei e il marito Alberto sono esposti a ogni tipo di gossip, tra voci di rottura e quelle di malattia non solo fisica da parte della principessa. Il padre dell’ex nuotatrice ha però deciso di rompere il silenzio e ha rilasciato dichiarazioni importanti sulla figlia.

La quale si trova ancora in una clinica fuori dal principato di Monaco ed è stata definita “vulnerabile”: il signor Wittstock si è però detto fiducioso della ripresa di sua viglia, anche se non la vede da tantissimo tempo a causa del Covid. “Abbiamo una nostra età - ha dichiarato riferendosi anche a sua moglie - dobbiamo stare molto attenti. Inoltre non volevo infettarla perché aveva subito così tante procedure mediche ed era vulnerabile. Ci siamo sentiti regolarmente al telefono e io parlo con i gemelli”.

Il padre di Charlene sa cos’ha passato la figlia negli 8 mesi in Sudafrica, ma allo stesso tempo è convinto che riuscirà a riprendersi: “Mia figlia nuotava per 20 chilometri al giorno. Sulla base del modo in cui si allenava, so che è una tosta e supererà tutto questo e ne uscirà molto più forte”.

