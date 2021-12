Meghan Markle umiliata dalla Regina Elisabetta: "La differenza tra il suo regalo e quello di Kate Middleton"

11 dicembre 2021 a

a

a

Meghan e Kate due pesi e due misure? Pare proprio di sì, stando alle ultime indiscrezioni che arrivano da Palazzo. Pare infatti che la Regina Elisabetta non abbia fatto gli stessi tipi di prestiti e regali alle due cognate. La conferma è arrivata durante il concerto di canti natalizi "Together at Christmas" che si è tenuto mercoledì all'Abbazia di Westminister, alla presenza dei reali d'Inghilterra. La duchessa di Cambridge, in particolare, è stata immortalata con un paio di orecchini con zaffiri e diamanti, un prestito della Sovrana.

Regina Elisabetta, la voce sul discorso di Natale: "Prima volta". Salute, ore di angoscia

Secondo l'esperta reale Daniela Elser, questa è la seconda volta che la moglie del principe William indossa dei gioielli così preziosi, provenienti direttamente dai cassetti di Sua Maestà. Ecco perché, secondo lei, non si tratterebbe più di un prestito ma sarebbe ormai un vero e proprio regalo. Tutt'altro discorso per l'ex attrice americana. A lei, infatti, è stata prestata solo la tiara nuziale della Regina in occasione del matrimonio con Harry.

"Ho provato a rianimare quel ragazzo. Ma...". Principe William nel baratro della depressione: la tragedia che lo condanna

Due atteggiamenti completamente diversi che fanno pensare al fatto che Elisabetta provi una fiducia maggiore per Kate. Su News Au, inoltre, Elser ha dichiarato: "Mentre l'ex attrice potrebbe possedere pezzi che erano appartenuti personalmente a Diana, principessa del Galles, mettersi in mostra con enormi stelle filanti del tesoro reale è stato un vantaggio che non le è mai piaciuto".

Regina Elisabetta, il nuovo lutto che la devasta: una vita insieme, chi lascia Windsor per sempre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.