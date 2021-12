Charlene di Monaco, situazione disperata? "Lo hanno capito anche i nostri figli", le parole del principe Alberto

14 dicembre 2021 a

a

a

Ancora ricoverata in una clinica privata, stando alle indiscrezioni si troverebbe a Zurigo, in Svizzera. Si parla nuovamente dalle principessa Charlene di Monaco e del suo calvario. Il tutto mentre si rincorrono rumors, voci e retroscena, l'ultimo dei quali suggerisce che starebbe lontana dai riflettori poiché sfigurata da un intervento di chirurgia estetica (almeno così sostiene una celebre e piuttosto autorevole blogger spagnola che scrive di faccende reali).

Charlene di Monaco è sparita? Il dramma dei figli nel giorno del compleanno: una foto straziante | Guarda

Ed in questo contesto si è appena celebrato il (triste) compleanno dei figli di Charlene del principe Alberto, i gemellini Jacques e Gabriella, che hanno fatto sette anni. E per l'occasione, lo stesso Alberto si sbottona un poco in un'intervista concessa all'edizione online di Paris Match, laddove spiega: "In questo periodo delicato io e i miei figli siamo circondati e sostenuti dalla nostra famiglia, a cominciare dalle mie sorelle Carolina e Stéphanie. Siamo molto felici e grati per questa unità e supporto familiare", ha premesso.

Dunque, Alberto ha rimarcato come ai suoi figli manchi la madre: "Hanno reagito bene al nuovo distacco. Capiscono che la madre ha bisogno di riposare e la sostengono nella sua convalescenza mandandole tanto amore", ha aggiunto il principe.

"Occupatevi voi dei miei figli". Charlene di Monaco, la drammatica richiesta e il sospetto: la situazione precipita?

Quindi Alberto è tornato sulla decisione di educare i figli direttamente a Palazzo Grimaldi, insomma sulla decisione di ritirarli dalle scuole, scelta alla quale Charlene sarebbe stata contraria. A Palazzo, per Gabriella e Jacques, è stata allestita una piccola aula ad-hoc con vista sul giardino. E il principe rivela che "non sono soli lì ma quattro loro compagni, due maschi e due femmine, li raggiungono e con loro vengono anche gli stessi maestri che li educano solitamente nel loro istituto. Proprio come se fossero a scuola". Basterà a rasserenare Charlene?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.