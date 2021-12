Charlene di Monaco, "occupatevi voi dei miei figli": la drammatica richiesta e un sospetto, la situazione precipita?

13 dicembre 2021 a

È ancora lontana dai suo affetti Charlene. La principessa di Monaco è infatti da tempo ricoverata in una clinica privata e per questo avrebbe chiesto ad Alberto di coinvolgere il più possibile le sorelle di lui, Carolina e Stéphanie di Monaco, nella crescita e nell’educazione dei due figli. Una richiesta, quella pubblicata dalla rivista Gala e in riferimento ai gemelli Jacques e Gabriella, che aumenta la preoccupazione sulle reali condizioni di salute di Charlene.

Lo stesso principe Alberto aveva ammesso: "La Principessa ha voluto che le mie sorelle subentrassero nell’educazione dei bambini in sua assenza perché da parte mia le mie responsabilità di Principe non mi permettono di essere sempre lì per loro", erano state le sue parole in un'intervista a Point de Vue. Intanto si susseguono le indiscrezioni sulla principessa Charlene, che, dopo un breve ritorno a Montecarlo dal Sudafrica, è stata nuovamente ricoverata.

Il motivo è ancora ignoto, ma secondo Pilar Eyre, esperto di reali, "la principessa Charlene di Monaco si nasconde agli sguardi del pubblico perché è stata sfigurata dopo un intervento di chirurgia plastica durante un lifting a Dubai". Una notizia ancora non confermata, ma che spiegherebbe il motivo dietro agli ultimi scatti con il volto coperto dalla mascherina.

