Regina Elisabetta, il dramma: "Non può rischiare di morire così". Diktat a William, quali vite sono in pericolo

Troppo rischioso. Per questo la Regina Elisabetta avrebbe chiesto al principe William e a Kate Middleton di non volare più insieme ai loro figli in elicottero per gli spostamenti. Riporta Leggo che l'ordine è stato dettato da una fortissima preoccupazione di Sua Maestà. Non ci dorme la notte. Se infatti William, che è il futuro erede al trono morisse in un incidente, verrebbe minacciata la linea di successione. Il principe Carlo ha già 73 anni ed è proprio suo figlio, il primogenito William, duca di Cambridge con sua moglie e i tre figli a rappresentare il futuro della monarchia.

"La Regina non pensa che valga la pena rischiare per tutti e cinque di continuare a volare insieme e non può immaginare cosa accadrebbe", ha rivelato una fonte al giornale inglese Sun. Il timore di Elisabetta II, dopo che sono uscite le indiscrezioni, ha messo in allarme i sudditi. Che forse però sperano che sia il principe Harry a diventare re. Si è infatti osservato che le ricerche online sul principe Harry Re sono aumentate del 769% in Inghilterra.

Insomma, pare proprio che la popolarità del duca di Sussex, dopo l'uscita dalla famiglia reale, non sia affatto calata. Addirittura si augurano che possa essere lui a prendere in mano la monarchia.

