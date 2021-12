Charlene di Monaco, "dove passerà il Natale": principessa irreperibile, dal principato voci sempre più angoscianti

22 dicembre 2021 a

Nemmeno il Natale riavvicinerà Charlene di Monaco al marito, il Principe Alberto, e soprattutto ai suoi figli, i gemellini Gabrielle e Jacques che solo pochi giorni fa hanno festeggiato il loro compleanno. Una cerimonia, quella per i 7 anni, trascorsa con un velo di tristezza per le condizioni della madre. L'ex nuotatrice e modella sudafricana è ancora in Svizzera, ricoverata in una clinica privata alle prese con non meglio precisati problemi di salute.

Qualche settimana fa era stato lo stesso Alberto ad ammettere il crollo nervoso della consorte, che era tornata a Corte per pochi giorni a settembre dopo una lunghissima e misteriosa degenza in Sudafrica. Un ritorno che aveva subito evidenziato il forte stato depressivo di Charlene, che secondo le riviste di gossip francesi sarebbe stato causato dall'operazione chirurgica a cui si era dovuta sottoporre nella primavera scorsa, alle pressioni eccessive da sopportare nel ruolo di principessa, al difficile rapporto con Alberto e con le cognate Stephanie e soprattutto Carolina.

Proprio alle due principesse, però, Charlene avrebbe mandato una commovente "ultima richiesta": quella di "educare i figli" al posto suo, durante la sua assenza. Una assenza che si prolungherà anche nei giorni delle feste natalizie: non è previsto un ritorno a casa per il 25 dicembre, ed è probabile che Gabrielle e Jacques siano costretti a trascorrere senza la madre anche l'inizio del nuovo anno. Un sospetto che alimenta, ovviamente, le voci più spregiudicate che parlano addirittura di un peggioramento irreversibile delle condizioni di salute della Principessa triste. Uno scenario che sta gettando un'ombra sinistra sulle feste di Montecarlo.

