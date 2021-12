Kate Middleton suona il piano? "Poco prima...": indiscrezioni pazzesche sul video, ciò che non volevano far trapelare

26 dicembre 2021 a

Kate Middleton ha sorpreso con gli effetti speciali il Regno Unito. Lo scorso 24 dicembre è stato mandato in onda il concerto “Royal Carols: Together at Christmas” in cui si vede anche la duchessa di Cambridge negli inediti panni da concertista. Più precisamente la moglie del principe William ha suonato il pianoforte: era la prima volta che lo faceva in pubblico. La sua esibizione è stata buona, anche se non è mancata un po’ di tensione.

Come è normale che fosse, dato che la Middleton non si era mai esibita, figurarsi sapendo che milioni di persone avrebbero guardato e ascoltato. Kate è stata sul palco insieme a Tom Walker: i due si sono esibiti in “For Those Who Can’t Be Here”, un omaggio struggente e commovente dedicato a tutti quelli che non ce l’hanno fatta a battere il Covid. Stando a quanto riportato dal Mirror, la duchessa di Cambridge era “piuttosto nervosa perché non suonava con un altro musicista da molto tempo”. Un po’ di tensione si è avvertita soprattutto nelle mani, ma l’esecuzione al pianoforte è comunque piaciuta.

Insomma, la possibile futura regina del Regno Unito è stata promossa a pieni voti anche in questa inedita performance: tra l’altro Kate è apparsa emotivamente molto coinvolta e questo è piaciuto parecchio a chi la ha guardata e ascoltata.

