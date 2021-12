Regina Elisabetta, un "salto" nella linea di successione: Carlo? No, ecco chi prenderà il suo posto

30 dicembre 2021 a

a

a

Il passaggio di consegne fra la Regina Elisabetta e Kate Middleton potrebbe avvenire prima del previsto. La duchessa di Cambridge, infatti, sarebbe in pole per sostituire la Sovrana quando quest’ultima non ci sarà più. In teoria la linea di successione prevede che sia Carlo a subentrare a sua madre: l’ordine prevede che il regnante in carica diventi il figlio maschio primogenito del re uscente. E quando Carlo non ci sarà più, il ruolo dovrebbe passare al principe William.

Kate Middleton, "il segnale della scalata al trono". Voci pazzesche da Buckingham Palace: "L'avete notato?"

Le cose però potrebbero non andare così. Ad approfondire il tema è la rivista Oggi, che parla delle ultime indiscrezioni trapelate da Buckingham Palace: la Regina potrebbe lasciare il trono direttamente a Kate. Quest’ultima è molto amata a Palazzo, ma anche tra i sudditi e i tabloid. La sua reputazione è pure migliorata dopo l’uscita di scena di Meghan e Harry, volati negli Usa per farsi una nuova vita lontani dalla Corona.

"Come voglio ammazzare la Regina Elisabetta". Il video-choc: un drammatico sospetto sull'identità del folle | Guarda

L’indizio che fa pensare a un sempre più possibile “salto” nella linea di successione è rappresentato dalla scelta di Sua Maestà di farsi sostituire dalla duchessa a un importante evento: la Remembrance Sunday, dove la Middleton ha preso il posto della regina al centro del balcone del Foreign Office. Gli esperti, poi, non hanno potuto fare a meno di notare l'atteggiamento di Kate e il suo linguaggio del corpo. La moglie di William infatti ha assunto uno sguardo fiero che nessuno, ancora, le aveva visto in volto.

Video su questo argomento "Le Feste possono essere dure per chi ha perso qualcuno". Il commosso discorso della Regina Elisabetta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.