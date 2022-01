Regina Elisabetta, il terribile lutto a poche ore da Capodanno. "Dolore tremendo, Sua maestà sempre più sola"

04 gennaio 2022 a

È sempre più sola e triste la Regina Elisabetta, secondo quanto riportano i media britannici. In un anno ha perso non solo il suo amato principe Filippo, dopo 73 anni di matrimonio, ma anche alcune delle sue più care amiche e dame di compagnia. L'ultima è stata Lady Farnham, al secolo Diana Maxwell. morta il 29 dicembre. Era un "pilastro" per la vita della Regina, giunta alla soglia dei 96 anni, di cui è stata l'ombra per mezzo secolo nella veste ufficiale di Lady of Bedchamber.

Un lutto tremendo per Elisabetta che è stato reso pubblico solo dopo Capodanno. Fonti di Buckingham Palace hanno voluto sottolineare il "ruolo cruciale al fianco di Sua Maestà" in eventi come il Giubileo di Diamante dei 60 anni sul trono celebrato nel 2012. "È molto triste per la regina - ha ammesso una di queste fonti - dare l'ultimo saluto a un'amica che è stata sempre fonte di buon umore (a corte), oltre a essere donna attraente e di grande fascino".

La sua scomparsa segue di poco quella della devotissima Duchessa di Grafton, Fortune Fitzroy, pure amica d'una vita di Elisabetta, deceduta a inizio dicembre a 101 anni dopo aver ricoperto a lungo a palazzo l'incarico tradizionale di Mistress of the Robes: dama di compagnia d'alto lignaggio responsabile, in seno alla Casa Reale inglese, della custodia di vestiti e gioielli della regina.

