Kate Middleton, "il segnale della scalata al trono". Voci pazzesche da Buckingham Palace: "L'avete notato?"

È tanta la fama di cui gode Kate Middleton in Inghilterra. Fin dal suo fidanzamento col principe William, nonché futuro erede al trono, la duchessa di Cambridge è stata subito apprezzata dai sudditi della Corona e soprattutto dai media. Una buona reputazione di cui Kate beneficerebbe anche a corte. La stessa regina Elisabetta ha iniziato ad affidarle compiti sempre più importanti e impegni di alto rango.

Gli alti consensi hanno portato la duchessa ad avere una maggiore consapevolezza di sé. Una sicurezza che si riflette anche nel modo di vestire, come sottolinea TgCom24. Spesso infatti la si vede indossare abiti di un colore molto forte, il rosso. Una nuance che le conferisce una certa autorità e già la proietta sul trono d'Inghilterra. Secondo gli esperti reali, si sarebbe trattato di un passaggio obbligato soprattutto dopo l’uscita di scena di Meghan Markle, volata negli Usa con Harry.

La tendenza a indossare capi rossi, sottolinea TgCom24, sarebbe iniziata a dicembre 2020, con il royal tour in Scozia. In quell’occasione la duchessa aveva indossato un lussuoso cappotto di Alexander McQueen con sciarpa coordinata. Ovviamente la passione della Middleton per il rosso si è fatta più intensa soprattutto in questo periodo di feste. Per ascoltare i canti di Natale all’abbazia di Westminster lo scorso 11 dicembre, infatti, ha sfoggiato un elegante cappotto di quel colore.

