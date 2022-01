Regina Elisabetta, una "sofferenza continua". Chi è l'uomo che le ha spezzato il cuore

04 gennaio 2022 a

La Regina Elisabetta è sempre più triste. Non solo perché in questo anno ha perso l'amatissimo consorte, il principe Filippo, e alcune delle sue migliori amiche e dame di compagnia, da ultimo Lady Farnham, morta il 29 dicembre, e non solo per l'età. A spezzare il cuore di Sua Maestà, anche dopo la dolorosissima decisione di Harry di trasferirsi in California con la moglie Meghan Markle e tagliare i ponti con i Windsor, è il principe Andrea, duca di York, che secondo alcune indiscrezioni da piccolo era il figlio prediletto della Regina Elisabetta.

Ora il principe Andrea è accusato di aver violentato Virginia Giuffre, una delle vittime del giro di traffico di minorenni di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. Il duca di York, rivela il Corriere della Sera, in forma strettamente privata continua a vedere la madre anche se non è più coinvolto in eventi ufficiali o alle riunioni di famiglia.

La causa intentata contro di lui a New York sta facendo molto soffrire sua Maestà. Ieri 3 gennaio è stato reso pubblico l'accordo raggiunto con Epstein da Giuffre, che per mezzo milione di dollari nel 2009 si impegnò a non perseguire per vie legali l'imprenditore statunitense o "altri potenziali imputati". Quindi toccherà agli avvocati del principe Andrea accertare se l'accordo libera il duca di York dall'obbligo di rispondere delle accuse.

