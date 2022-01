Tir sospeso nel vuoto per tre giorni su una scogliera, "colpa del Gps": video-choc, come ritrovano l'autista

10 gennaio 2022 a

Non conosce la zona, si fida del suo Gps e finisce sospeso col tir sul bordo di una scogliera alta 100 metri per ben tre giorni. La disavventura è capitata a un camionista nella città di Changzhi, in Cina, il primo gennaio. Il camion, che trasportava merci, stava cercando di passare su una strada di montagna molto stretta. Le sue dimensioni, però, non solo glielo hanno impedito ma lo hanno anche messo in seria difficoltà.

Mettono i brividi le foto e i video pubblicati sui social, in cui si vede il mezzo in bilico sulla scogliera. In un filmato, in particolare, si vedono i soccorritori che cercano di rimetterlo in strada. Il lavoro, però, si è rivelato più complicato del solito e alla fine, con l'aiuto di tre pesanti rimorchi, l'operazione di soccorso è stata portata a termine dopo ben tre giorni. L'uomo ha spiegato di essere finito su quella strada per "colpa" del suo sistema di navigazione satellitare, che a quanto pare non era adattato ai veicoli pesanti.

Il camionista si sarebbe reso conto troppo tardi di non poter andare oltre. Così ha cercato di fare retromarcia. La strada, però, era in discesa. E così il tir è scivolato, andando a sbattere direttamente contro il parapetto della strada. Le gomme anteriori sono finite oltre il parapetto e il mezzo è rimasto sospeso nel vuoto. L'autista e il suo collega, però, non hanno riportato nessuna lesione e sono riusciti a uscire dal camion senza problemi.

