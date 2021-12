Francesca Romana Tomassini, modella morta sul set fotografico a 19 anni: un incidente terrificante (e brutti sospetti)

20 dicembre 2021 a

Una morte tragica quella di Francesca Romana Tomassini. La modella, 19enne e studentessa delle Belle Arti, è morta precipitando su un lucernario. È accaduto a Roma, in un appartamento nel viale dei Quattro Venti, a Monteverde. Qui la giovane e Matteo G., 30 anni, si sono visti per scattare alcune foto. È accaduto il 2 dicembre scorso, quando la coppia è salita in cima al palazzo di sei piani. All’improvviso, però, è iniziato a piovere. Io sono saltato da un muretto per cercare un riparo, lei ha fatto lo stesso ma è finita sul lucernario. Il vetro ha ceduto ed è caduta di sotto, nella tromba dell’ascensore", ha spiegato il fotografo alla polizia che sta indagando.

Molti, quel giorno, hanno visto Matteo (residente nel pianterreno del condominio e parente di un esponente politico) salire sul terrazzo dello stabile assieme alla ragazza "avendo la disponibilità delle chiavi di entrambe le porte di accesso, della scala A e della B: sono andati nella seconda". L'allarme è scattato subito, ma i tentativi di salvare Francesca sono stati inutili.

In segno di lutto, il sindaco di Campagnano, Alessio Nisi, ha sospeso tutti i festeggiamenti per l’Immacolata lo scorso 8 dicembre. "La giovane Francesca Romana - aveva scritto anche su Facebook -, ragazza splendida, appartenente a una famiglia esemplare, sempre molto attiva nel campo del sociale, lascerà un vuoto straziante nella nostra comunità".

