Jumaidee Elias, il video del terrore: si butta dal ponte più alto del mondo, occhio al paracadute

"Terrificante". Jumaidee Elias, skater estremo, è stato filmato nel corso della sua ultima prodezza: il ragazzo spericolato (e un po' incosciente) si è gettato con la sua tavola dal ponte più alto del mondo, il viadotto di Millau nel sud della Francia, 18 metri più della Torre Eiffel e che raggiunge i 330 metri dal fondo della valle. "Ho fatto la mia prima base da skate l'altro giorno - ha scritto Elias sul proprio profilo Instagram -. Davvero terrificante, ma ha funzionato!". L'impresa risale al 5 luglio e come spiega il sito del tabloid britannico Daily Mail è divetata subito virale grazie al passaparola degli appassionati di sport estremi.

Salito sul lato del ponte insieme a un amico incaricato di filmarlo, prima Elias ha preparato con cura il suo skate, quindi si è messo in equilibrio sulla tavola. Già qui chi soffre di vertigini e ha paura dell'altezza è pregato di fermarsi.

Per Jumaidee invece è solo l'inizio: il giovane resta in sospeso e poi si lancia nel vuoto. La follia non è solo il salto, ma l'apertura del paracadute che avviene a soli 275 metri dal suolo. Qualche secondo dopo ed Elias si sarebbe sfracellato contro il terreno. Il ragazzo, appassionato di bungee jumping, aveva già effettuato un lancio da un altro ponte ma legato a una corda di sicurezza.

"Con tutta la serietà della vita, non dimenticare di avere amici divertenti, è il messaggio di Elias. Chissà se il grande architetto Norman Foster, artefice di questo capolavoro di ingegneria, avrebbe mai immaginato che il suo ponte sull'autostrada A75-A71 tra Parigi, Beziers e Montpellier sarebbe diventato nel giro di pochi anni sfondo perfetto per imprese così temerarie.

