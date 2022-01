Charlene di Monaco, il dossier segreto svela l'orrore: "Come vogliono farla fuori Alberto e le sorelle"

11 gennaio 2022 a

Continuano a circolare voci fuori controllo sulla reale situazione di Charlene di Monaco. La moglie del principe Alberto è ricoverata in una clinica in Svizzera ormai dallo scorso novembre: è assistita sia dal punto di vista fisico e psicologico, ufficialmente per superare le debolezze emerse dopo i mesi difficili e gli interventi subiti in Sudafrica.

Charlene di Monaco, situazione disperata: "Quanto è stato speso per le cure", la cifra-choc che la dice lunga

Nel frattempo si parla sempre con maggiore insistenza di una sorta di “dossier segreto” che sarebbe stato elaborato da Palazzo Grimaldi: altro non è che un piano per sostituire eventualmente la “principessa triste” nel modo meno doloroso possibile, soprattutto per i suoi figli Jacques e Gabriella. Al momento di loro se ne stanno occupando le zie Carolina e Stefania, sorelle del principe Alberto. Quest’ultimo, pur avendole smentite più volte, continua a essere bersagliato dalle voci di una crisi matrimoniale che potrebbe sfociare in un divorzio vero e proprio.

"Ancora qualche mese". Dalla clinica, soffiata drammatica su Charlene: choc a Monaco

Proprio qualche giorno fa da Palazzo hanno fatto sapere che la degenza di Charlene durerà ancora diverso tempo: il suo ritorno nel Principato non è contemplato a breve termine e non è detto che lo sia in futuro. E così secondo diverse indiscrezioni sarebbe pronto il colpo più basso da infliggere a Charlene: se le sue condizioni dovessero peggiorare o se si dovesse arrivare al divorzio, l’ipotesi che circola è quello di affidare i suoi figli alle sorelle del principe Alberto a tutti gli effetti.

"Il terzo figlio segreto". Colpo di grazia a Charlene? Indiscrezioni drammatiche, qui crolla il principato

