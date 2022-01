Joe Biden-choc: "Stupido figlio di putt***". Chi insulta a microfono aperto, caos negli Usa

25 gennaio 2022 a

Altro scivolone, questa volta pesante, per Joe Biden. Il presidente degli Stati Unuti non si è reso conto di avere il microfono aperto e si è lasciato andare a un vero e proprio insulto, una battuta tutt'altro che lusinghiera nei confronti del giornalista di Fox Peter Doocy. La sua colpa? Avergli chiesto dell'inflazione e delle eventuali ripercussioni che avrebbe potuto avere sulle elezioni di metà mandato. "What a stupid son of a bitch", che 'stupido figlio di put**a", è stata a replica a microfono acceso.

Dopo il tanto clamore, il successore di Donald Trump è stato costretto a scusarsi con il giornalista. Stando ai tabloid, Biden avrebbe telefonato a Doocy scusandosi per l'accaduto. Eppure quella del presidente americano è l'ennesima gaffe che rischia di minare la sua credibilità e quella del Paese.

Qualche tempo fa Biden aveva citato Stachel Paige, un giocatore di baseball scomparso, definendolo "il grande neg***, in inglese "the great neg***", prima di correggersi al volo con "il grande pitcher", che è il lanciatore. Uno scivolone non passato inosservato. Lo stesso Eric Trump, figlio di The Donald, si interrogava: "Biden ha appena detto ciò che penso abbia detto?!". Proprio così, non è un pessimo scherzo.

