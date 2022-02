Luc Montagnier morto, "non posso confermare": indiscrezioni clamorose sulla causa del decesso

11 febbraio 2022 a

La notizia della morte di Luc Montagnier, avvenuta l'8 febbraio, dopo due giorni di indiscrezioni e mancate conferme, è stata ufficializzata soltanto ieri, giovedì 10 febbraio. Non dalla famiglia ma dal quotidiano Liberation, che nella sua versione online ha scovato il certificato di morte del premio Nobel, lo scopritore del virus dell'Hiv.

Montagnier, come è noto, negli ultimi anni - è morto a 89 primavere - era diventato il punto di riferimento del complottismo-Covid mondiale, così come già da tempo era il punto di riferimento della galassia no-vax pre-coronavirus. Il virologo, inoltre, era stato ripudiato dalla comunità scientifica francese ed europea. La morte è avvenuta all'ospedale americano di Neuilly-sur-Seine, una clinica privata alle porte di Parigi: la prima indiscrezione era arrivata da France Soir, ormai organo "ufficiale" delle posizioni alternative sulla pandemia in Francia.

"Vaccini tossici, lo stanno capendo. Ecco chi salverà l'umanità": l'ultimo sconcertante discorso di Luc Montagnier

Il decesso, unito al fatto che sono mancate per due giorni, ha ovviamente scatenato l'armata complottista: è stato ucciso, lo hanno eliminato e via dicendo, in un crescendo di deliri e nefandezze. A tal proposito, il professore di filosofia René Chiche, molto popolare in Francia, ha commentato: "È stato il suo ultimo colpo da maestro, ha voluto che fosse avvertito soltanto France-Soir, è stato il suo ultimo calcio all'establishment".

"Luc Montagnier è morto". La conferma ufficiale a due giorni dal decesso: cosa proprio non torna

Ma non è tutto. Il punto è che resta il mistero fitto sulle cause di morte. E, ancor più clamoroso, inizia a filtrare il sospetto che a uccidere Montegnier sia stato proprio il Covid. "Non spetta a me comunicare informazioni di questo tipo - ha dichiarato il dottor Guillame -, spetta alla famiglia decidere cosa dire. Io posso solo dire che se n'è andato in pace, con dignità, accanto ai suoi cari. Era molto anziano, malato da tempo, questa volta il suo cuore ha ceduto", ha concluso. Per inciso, Montagnier sosteneva che i vaccini anti-Covid fossero "veleno". E il mistero, sempre più fitto, continua....

