Luc Montagnier, l'ultimo sconcertante discorso: "Vaccini tossici, lo stanno capendo. Ecco chi salverà l'umanità"

Dopo giorni di mezze notizie e smentite, oggi è ufficiale: il premio Nobel Luc Montagnier è morto. Lo ha confermato il quotidiano Liberation in Francia. Negli ultimi tempi, il virologo era diventato punto di riferimento dei no vax per le sue teorie sul vaccino anti-Covid e la sua presunta pericolosità. Il suo ultimo intervento pubblico risale al 15 gennaio scorso, quando Montagnier ha preso parte al raduno no vax e no green pass, organizzato da Gianluigi Paragone a Milano.

Nel suo discorso durante la protesta, il virologo aveva detto: "La salvezza dell'umanità e la fine di questa emergenza sono nelle mani dei non vaccinati. Saranno i non vaccinati a salvare l'umanità". E ancora: "Questi vaccini non proteggono assolutamente, non funzionano Ed è quello che sta venendo fuori piano piano. La proteina che è stata utilizzata nei vaccini per proteggerci da questo virus in realtà è tossica. E' un crimine dare questi farmaci a dei bambini". La sua posizione sul vaccino anti-Covid è stata chiara fin dall'inizio: "Invece di proteggere, può succedere che favorisca altre infezioni".

Il medico francese, che avrebbe compiuto 90 anni il prossimo agosto, ha vinto il premio Nobel nel 2008 per la scoperta del virus dall’Hiv. Ma negli ultimi dieci anni la comunità scientifica ha cominciato a bollare le sue tesi come sempre meno credibili. Nel 2010, per esempio, aveva detto che per combattere il virus dell’Hiv sarebbe stata sufficiente una dieta basata su integratori e antiossidanti.

