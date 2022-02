Regina Elisabetta e il Covid, ore d'angoscia: "Dov'è stata martedì scorso". Contagio a 95 anni, rischio gravissimo

11 febbraio 2022 a

a

a

La positività del principe Carlo al Covid tiene con il fiato sospeso la Gran Bretagna. La preoccupazione di autorità, sudditi e tabloid è tutta per la Regina Elisabetta, 95 anni, considerato il recente contatto con il figlio. I giornali inglesi sottolineano come le fonti ufficiose di Palazzo si siano limitate a dire che la sovrana non manifesta sintomi ma la famiglia reale non ha rivelato se sia anch'essa positiva o meno, trincerandosi dietro la solita e ben nota barriera di privacy, rafforzata negli ultimi mesi col lungo periodo di riposo consigliato dai medici alla sovrana.

"La Regina Elisabetta molto impressionata". Mattarella, il dettaglio sulla rielezione arrivato pure a Buckingham Palace | Guarda



Da più fonti è stato detto che Elisabetta ha visto il figlio ed erede al trono l'8 febbraio. Secondo il Mirror Elisabetta proprio per questo motivo viene tenuta sotto controllo e, come è previsto, viene sottoposta a test per il Covid, il cui esito però non è ancora stato reso noto.



"Rinchiusa per mesi". La Regina Elisabetta torna in pubblico: lo strano incrocio dopo 70 anni

Le notizie, allarmante e allarmanti, arrivano nel giorno in cui è esploso a Londra anche un nuovo caso Biden. La gaffe stavolta non è stata del presidente americano (già al centro del peto-gate la scorsa estate a Glasgow) ma di sua madre. La signora Catherine Finnegan, detta Jean, era di origini irlandesi e fieramente anti-monarchica. Nel suo libro autobiografico My mess in a bit of life, la sceneggiatrice inglese Georgia Pritchett ha ricordato un aneddoto piuttosto imbarazzante raccontato proprio da Biden: una sera la madre del presidente (scomparsa nel 2010) si rifiutò di dormire in una stanza d'albergo in Gran Bretagna che aveva ospitato in passato la Regina. "Meglio il pavimento". E in "centinaia" di poesie scritte di suo pugno la signora si augurava che Dio "inviasse sugli inglesi una pioggia di sangue".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.