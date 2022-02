Russia, la guardia del museo annoiata sfregia il capolavoro della Leporstaya: danno milionario, per questa roba

12 febbraio 2022 a

a

a

La guardia di un museo, annoiata, si è messa a disegnare gli occhi ai protagonisti senza volto di un famoso quadro russo. Si trattava del suo primo giorno di lavoro in una galleria. Il quadro sfregiato - come riporta il Guardian citato da Dagospia - si chiama "Le tre figure" ed è stato realizzato da Anna Leporskaya tra il 1932 e il 1934, per un valore di 75 milioni di rubli, ovvero 880.000 euro.

Donna al volante, l'auto cade nel vuoto: cosa state vedendo, l'incidente più assurdo di sempre | Video

La guardia ha imbrattato il dipinto usando una penna a sfera. Alexander Drozdov, il direttore della galleria in cui era esposto il quadro, ha fatto sapere che il "colpevole" lavorava per una società di sicurezza privata e che nel frattempo era stato licenziato. Non si sa ancora perché l'uomo abbia disegnato gli occhi a quelle figure senza volto, ma "l'amministrazione ritiene che sia stata una specie di mancanza di sanità mentale", ha detto la curatrice della mostra, Anna Reshetkina. Un esperto, invece, Ivan Petrov, ha spiegato: "L'inchiostro è leggermente penetrato nello strato pittorico, dal momento che il bianco di titanio utilizzato per dipingere i volti non è ricoperto di vernice d'autore, come spesso accade nella pittura astratta di quel tempo".

"Fortunatamente il vandalo ha disegnato con una penna senza una forte pressione, e quindi il sollievo dei tratti nel suo insieme non è stato disturbato. La figura di sinistra aveva anche un piccolo sbriciolamento dello strato di pittura fino allo strato sottostante sul viso", ha proseguito l'esperto. Lo sfregio è stato notato per la prima volta il 7 dicembre da due visitatori della mostra, che hanno subito lanciato l'allarme. Il restauro dovrebbe costare circa 250.000 rubli, cioè 3.000 euro. Il vandalo invece rischia una multa e fino a tre mesi di carcere.

"Incenerito". Kim Jong-un fuori controllo: cosa state vedendo, l'ultimo orrore della Corea del Nord | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.