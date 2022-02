Ucraina, Jair Bolsonaro e la visita a sorpresa a Vladimir Putin: indiscrezioni, cosa c'è dietro all'incontro

15 febbraio 2022 a

a

a

Nel bel mezzo della crisi Russia-Stati Uniti, con l'Ucraina in bilico, Jair Bolsonaro ha deciso di volare a Mosca per fare visita a Vladimir Putin. Il suo viaggio a sorpresa, però, non avrebbe nulla a che fare con la bomba a orologeria che tutti temono stia per scoppiare. Il presidente del Brasile avrebbe altro in mente. In particolare, ha confermato che la sua visita ha come unico obiettivo quello di siglare nuovi accordi in materia di energia, difesa e agricoltura.

"Cosa sono pronto a scommettere". Crisi Ucraina, la profezia di Toni Capuozzo: scenario inquietante

A quanto pare, il tradizionale alleato del Brasile, gli Stati Uniti, avrebbe cercato di dissuaderlo dalla missione in questo particolare momento. Lui, però, non crede ci saranno problemi con Biden, nonostante la crisi militare. "Il presidente Putin mi ha invitato. Il Brasile dipende in gran parte dai fertilizzanti della Russia, della Bielorussia", ha fatto sapere Bolsonaro. Con lui anche un gruppo di ministri.

Il generale Gerasimov, l'uomo che prevede il futuro: perché quest'uomo è l'arma più spaventosa in mano a Putin

Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha sottolineato che il presidente lo aspetta "con impazienza" e che intende affrontare con lui una relazione bilaterale "intensa", ma anche "scambiare opinioni sulle questioni più calde dell'agenda mondiale". Chiaro riferimento alla questione Ucraina. Sull'argomento, però, Bolsonaro non si è sbottonato più di tanto. Si sarebbe limitato a dire che prega Dio "che la pace regni nel mondo". Putin, nel frattempo, ha fatto sapere pure di essere "disponibile a negoziare", come confermato da Peskov alla Cnn.

"L'errore gigantesco di Vladimir Putin". Ucraina, suicidio russo? L'indiscrezione che può riscrivere la storia dello zar

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.