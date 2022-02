Principe Andrea, "pagherà un indennizzo a Virginia Giuffre". Giallo sulla foto "scomparsa"

15 febbraio 2022 a

a

a

Dal Regno Unito arriva una notizia che potrebbe sancire la parola fine sulle questioni che riguardano il principe Andrea. Quest’ultimo ha infatti raggiunto un accordo e pagherà un indennizzo alla sua accusatrice. Dovrebbe quindi essere il colpo di scena conclusivo di una vicenda che si trascina ormai da tempo.

Video su questo argomento Principe William, l'ultimo colpaccio a Dubai: quale incarico "frega" ad Andrea travolto dallo scandalo

A dare il via allo scandalo che ha travolto il principe Andrea e fatto sì che finisse ai margini della famiglia reale è stata Virginia Giuffre, una delle vittime di Jeffrey Epstein che ha denunciato il duca per abusi sessuali avvenuti quando aveva 17 anni. Prima che venisse data la notizia dell’accordo tra le parti, nelle scorse ore era circolata un altro tipo di indiscrezione, che tra l’altro sembrava favorire per una volta il principe Andrea. Una persona vicina alla Giuffre ha rivelato al Daily Mail che la donna avrebbe perso la celebre fotografia che la ritrae abbracciata al duca.

"Mi ha chiesto se lo prendo nel cu****". Chi è questa donna, la fine per il principe Andrea: "Parassita sessuale", racconto-choc

L’immagine sarebbe stata scattata nella casa londinese di Ghislaine Maxwell da Epstein in persona, la notte del primo rapporto intimo con Andrea, a marzo del 2001. Il principe Andrea ha sempre sostenuto di non ricordare quel momento, sospettando che fosse stata manipolata: evidentemente però in privato deve essersi “ricordato” qualcosa in più, dato che alla fine ha deciso di decede e di pagare un indennizzo.

Video su questo argomento Kate Middleton diventa Colonnello. E non solo: sfregio ad Harry, quale titolo reale gli "scippa"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.