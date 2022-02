Hawaii, balena intrappolata nella rete da pesca: un video drammatico, come ne esce

18 febbraio 2022 a

Era rimasta intrappolata in centinaia di metri di reti da pesca insieme al suo cucciolo: così una balena si è trovata in grande difficoltà al largo dell'isola di Maui, nelle Hawaii. Alla fine è stato necessario l'intervento di una squadra del Noaa, il National Oceanic and Atmospheric Administration, per liberarla. Il video, diffuso da Storyful e ripreso dal Corriere della Sera, è diventato immediatamente virale.

La Noaa ha fatto sapere che c'erano più di 152 metri di reti, corde e lenze che erano avvolte strettamente attorno alla testa dell’animale. Questo avrebbe reso particolarmente pericolose anche le operazioni di salvataggio. "Una volta liberata, la madre e il suo cucciolo si sono rilassati, e il piccolo si è posizionato sotto il mento della femmina. Il successo di questa operazione ha aumentato le possibilità di sopravvivenza sia per la madre che per il suo cucciolo", ha detto il Noaa, citato da La Stampa.

Qui il video della balena incastrata

Purtroppo, però, pare non sia stato possibile recuperare tutto quel materiale che ha incastrato e oppresso la balena. Alla fine tutto sarebbe affondato. I soccorritori, però, sarebbero riusciti a raccogliere una documentazione utile per cercare di capire le possibili origini di tutte le reti e le corde.

