Bologna, stormo di aironi contro aereo Ryanair: visibilità azzerata e motore ko, un finale pazzesco

Attimi di terrore nei pressi di Bologna a bordo di un volo Ryanair, decollato da Londra Stansted e diretto in Emilia Romagna. A pochi chilometri dall'atterraggio, infatti, un grosso stormo di uccelli si è schiantato contro il velivolo. Un forte impatto, che ha scosso il velivolo, anche se non ci sono stati feriti. Molti volatili incastrati nel motore: le carcasse hanno rischiato di causare gravissime conseguenze.

L'ennesimo episodio di bird-strike, insomma, ossia l'impatto tra stormi di uccelli e aereo, circostanza che sta diventando sempre più frequente. Questo tipo di incidente avviene in fase di atterraggio e decollo, gravi i rischi per la sicurezza.

I piloti del volo Ryanair, ovviamente addestrati a fronteggiare simili situazioni, hanno proseguito in sicurezza fino all'aeroporto di Bologna, nonostante i danni a muso, parabrezza ed entrambe le ali del velivolo. A causa dell'impatto, i piloti hanno avuto seri problemi di visibilità, così come si può vedere dall'impressionante foto. Nel dettaglio, lo schianto è avvenuto con uno stormo di aironi, inghiottiti dal motore destro che come conseguenza ha subito uno stallo del compressore.

Nella successiva ispezione del velivolo, è emerso che era stato colpito anche il motore sinistro, con gli uccelli morti tra il radome del velivolo. Insomma, il fatto che non ci siano state conseguenze ben più gravi è stata una grossa fortuna. Si pensi infine che secondo la Federal Aviation Administration, l'agenzia federale Usa che si occupa di sicurezza nel mondo dell'aviazione, ogni giorno si verificano più di 40 episodi di bird strike, che causano alle compagnie aeree ogni anno danni per milioni di dollari.

