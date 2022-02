Russia-Ucraina, Boris Johnson: "La più grande guerra in Europa dal 1945. Vladimir Putin ha già iniziato"

20 febbraio 2022 a

Più passano le ore, più cresce la tensione all'interno della crisi tra Ucraina e Russia. E a fotografare la situazione, con parole drammatiche, è Boris Johnson, il premier britannico, che interpellato dalla Bbc a margine della conferenza sulla sicurezza che si sta tenendo a Monaco non ha usato giri di parole per definire i progetti di Vladimir Putin.

"Il piano è già iniziato", ha premesso BoJo, secondo cui "le prove suggeriscono che la Russia sta pianificando la più grande guerra in Europa dal 1945". Insomma, parole che tratteggiano uno scenario catastrofico. Stando a quanto riferito da Johnson, le truppe russe non stanno solo progettando di entrare in Ucraina da est, attraverso il Donbass, ma dalla Bielorussia e dall'area circostante a Kiev.

E ancora, il premier britannico spiega che l'intelligence degli Stati Uniti ha riferito che le forze al servizio di Putin intendono lanciare un'invasione che circonderà Kiev, secondo quanto già sostenuto dal presidente Usa, Joe Biden, ai leader occidentali. Dunque tutte le prove indicano che in un certo senso "Mosca abbia già iniziato", ha ribadito Johnson. "Le persone devono capire l'enorme costo in vite umane che potrebbe comportare", ha rimarcato. "Temo che il piano che stiamo vedendo è per qualcosa che potrebbe essere davvero la più grande guerra in Europa dal 1945 solo in termini di vaste proporzioni". Le persone devono considerare non solo la potenziale perdita di vite umane degli ucraini, ma anche dei "giovani russi, ha aggiunto il premier britannico.

