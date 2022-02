Ucraina, "Putin e Macron sono d'accordo": la telefonata che può cambiare la storia

20 febbraio 2022 a

a

a

Mentre gli Stati Uniti continuano a minacciare la Russia, affermando che “lo spazio per la diplomazia si sta esaurendo” e che verranno adottate “le sanzioni più grandi mai viste”, nel frattempo in Europa si continua a lavorare per il cessate il fuoco nel Donbass. Emmanuel Macron e Vladimir Putin hanno avuto un lungo colloquio telefonico per trovare una soluzione a quanto sta accadendo nell’Ucraina Orientale.

Stando a quanto riferisce l’Eliseo, i due presidenti sono d’accordo per arrivare al cessate il fuoco, ma al tempo stesso dal Cremlino fanno sapere di essere convinti che le “provocazioni” ucraine sono all’origine dell’escalation. Macron e Putin hanno parlato a telefono per quasi due ore, con Mosca che sostiene di non avere alcun piano per l’invasione dell’Ucraina. Eppure da Washington continuano a insistere sull’attacco imminente dei russi. Insomma il clima è molto teso e lo scenario può cambiare da un momento all’altro.

Dopo il colloquio con Putin, il presidente francese ha poi parlato con Volodymyr Zelensky. “Ho informato Macron sulla situazione attuale e sui nuovi provocatori bombardamenti - ha dichiarato il presidente ucraino - noi siamo a favore di una intensificazione del processo di pace, sosteniamo l’immediata convocazione del Gruppo contatto trilaterale (Ucraina-Russia-Osce) e l’immediata introduzione di un cessate il fuoco”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.