Ucraina, Vladimir Putin pronto all'invasione: "È arrivato l'ordine", il protocollo seguito dalle truppe russe

La crisi ucraina sta vivendo una fase di grande incertezza, con un conflitto che sembra poter scoppiare in qualsiasi momento, anche perché per ora la ritirata delle forze militari russe non c’è stata. Ciò fa presupporre che i piani di invasione del Cremlino siano ancora in piedi. L’ultima novità arriva da David Martin, corrispondente della Cbs (tv americana): fonti vicine all’intelligence statunitense confermano che i comandanti dell’esercito russo avrebbero ricevuto ordini di procedere con l’invasione dell’Ucraina.

“Stanno facendo tutto ciò che è nel protocollo una volta ottenuti gli ordini di invadere”, ha dichiarato l’inviato americano. Sono giorni che la presidenza degli Stati Uniti dichiara che l’invasione russa è imminente, ma per ora non si è verificata. Anzi, il canale diplomatico è sempre rimasto aperto, soprattutto tra Vladimir Putin e i leader europei, con quest’ultimi che hanno interessi diretti affinché si eviti un conflitto.

Intanto però un funzionario americano ha dichiarato alla Cnn che circa il 75% delle truppe convenzionali russe sono attualmente schierate contro l’Ucraina: si tratta di una “situazione non usuale”, che fa temere a Washington un’invasione imminente dell’Ucraina da parte dei russi. La concentrazione militare in prossimità dell’Ucraina include circa 120 dei 160 gruppi tattici di battaglione stimati in Russia.

