Manchester City, terrore in aereo per la squadra di Guardiola: tempesta di vento, panico a bordo

18 febbraio 2022 a

a

a

Panico in volo per i giocatori del Manchester City. Il Boeing 757 della Titan Airways, che li stava riportando in Inghilterra dopo la trasferta portoghese sul campo dello Sporting Lisbona, è stato costretto ad atterrare a Liverpool e non a Manchester, a causa della tempesta soprannominata "Dudley", che si è abbattuta sul Paese negli ultimi giorni con raffiche di vento fino a 66 km/h. E' successo nel pomeriggio di martedì 15 febbraio. Pep Guardiola e i suoi calciatori, quindi, si sono trovati ad affrontare una situazione non proprio facilissima.

"Ditemi la verità". Terrore ad alta quota, prova ad aprire il portellone dell'aereo: finisce in disgrazia

"Possiamo confermare che l'aereo che trasportava a casa la prima squadra da Lisbona è atterrato in sicurezza a Liverpool, dopo che i forti venti hanno costretto a una deviazione da Manchester", hanno fatto sapere dall'aeroporto John Lennon di Liverpool. La situazione di pericolosità vissuta dalla squadra inglese è stata confermata anche dal Met Office, il servizio metereologico nazionale, che prima ha diramato l'allarme per l'arrivo della violenta perturbazione e poi ha parlato addirittura di "possibile pericolo di vita".

Nonostante la situazione critica, con la luce elettrica che è saltata in molti centri della zona, l'account Twitter dell'aeroporto di Liverpool ha approfittato dell'atterraggio imprevisto del Manchester City per fare un po' di umorismo, riaccendendo così la fiamma sempre accesa della rivalità tra le due squadre inglesi: "È fantastico accogliere in sicurezza il Manchester City nella capitale del calcio inglese".

"Noi siamo una compagnia aerea, ma...": Novak Djokovic umiliato da Ryanair | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.