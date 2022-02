Otto e mezzo, Lucio Caracciolo: "Se Putin vuole invadere l'Ucraina...". Perché siamo disarmati

22 febbraio 2022 a

Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, nella puntata di oggi 22 febbraio, il direttore di Limes Lucio Caracciolo commenta le parole di Joe Biden contro la Russia e l'annuncio delle sanzioni: "Se Vladimir Putin ha intenzione di arrivare a Kiev, di invadere, non credo che lo fermeranno di certo queste o altre sanzioni".

Anche perché, prosegue il direttore di Limes, "qui c'è sempre questo fatto che hai da una parte un Paese, la Russia, che a torto o a ragione, si sente in lotta per la sopravvivenza e dall’altra hai gli Stati Uniti che non ha nell'Ucraina una sua priorità. Uno può muovere le truppe, l'altro le sanzioni".

Il presidente Joe Biden, osserva ancora Lucio Caracciolo, "di fatto è in campagna elettorale e lui parla agli americani. La sua priorità è non perdere le elezioni di mezzo termine", mentre "Putin non ha scadenze elettorali". Il paradosso, conclude quindi l'esperto di geopolitica, è che "le sanzioni colpiscono in modo molto più serio noi perché non abbiamo risorse in una partita di questo tipo. L'obiettivo di Putin è di dividerci tra noi e dagli americani".

