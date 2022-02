Ucraina, la Russia porta la guerra a Kiev: "Distrutte le difese aeree", il mistero dei 5 jet russi abbattuti

24 febbraio 2022 a

a

a

La Russia ha iniziato l'invasione dell'Ucraina e la guerra è arrivata fino alla capitale Kiev, a 100 chilometri della confine con la Bielorussia a Nord. All'alba sono state udite esplosioni e hanno iniziato a suonare le sirene anti-aeree. Ed è subito guerra di propaganda, con un rimpallo di annunci e smentite di abbattimenti di oggetti militari dei rispettivi fronti in Ucraina: Kiev ha annunciato di aver abbattuto cinque aerei e un elicottero russi nella regione di Lugansk, mentre Mosca ha subito smentito l'abbattimento di suoi aerei nelle zone dove è in corso l'operazione speciale annunciata dal presidente Vladimir Putin, spiegando di non aver riscontrato alcuna resistenza. E anzi arriva l'annuncio, minaccioso: "Distrutte le difese aeree di Kiev".

Nella Capitale, città con 3 milioni di abitanti, gli abitanti parlano di clima "surreale". Accanto a chi sta andando regolarmente a lavoro, in tanti si rifugiano in metropolitana e chi può cerca di lasciare la città per dirigersi verso il confine occidentale con la Polonia in direzione Leopoli, considerata la città più sicura del Paese. "Le scuole sono chiuse e tutti sono invitati a restare nelle case, con l'eccezione dei lavoratori dei servizi essenziali e di alcuni uffici; abbiamo sentito colpi attorno alle cinque ma adesso c'è silenzio", confermano fonti dell'agenzia Dire a Kiev. Sempre nella capitale ucraina altri testimoni riferiscono di una presenza di militari più significativa del solito. Segnalate file ad alcuni bancomat, dove in tanti si sarebbero recati nel tentativo di ritirare contante a causa dell'incertezza legata ai bombardamenti russi al via questa notte. Le comunicazioni internet continuano a funzionare, sia nella capitale che in altre città dell'Ucraina. "Restiamo anche noi in casa - dice una delle fonti della Dire - anche se ora non si sentono bombardamenti".

Intanto l'ambasciata americana a Kiev invita gli americani in Ucraina a restare al riparo a fronte dell'invasione della Russia. "Ai cittadini americani in Ucraina è consigliato di stare al riparo e di seguire le seguenti azioni: se sentite esplosioni forti o sirene cercate immediatamente riparo; se siete in casa o in un edificio cercate riparo nelle aree con meno finestre; se siete all'aperto cercate riparo sotto strutture solide e se non è possibile sdraiatevi e copritevi la testa con le mani".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.