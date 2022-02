Kiev, il tank russo schiaccia l'auto di un civile: "Miracolo ucraino", la scena che fa impazzire Putin di rabbia

25 febbraio 2022 a

Il "miracolo di Kiev". Nelle ore di sangue e disperazione legate all'assedio russo alla capitale dell'Ucraina, dopo 2 giorni di invasione militare, arriva un piccolo segnale di speranza proprio dalla scena fin qui più choccante di questa guerra.

Nel pomeriggio ha fatto il giro del mondo il video, ripreso da vari telefonini dei residenti nei palazzi circostanti, di un tank che si dirige a tutta velocità contro un'auto civile, che viaggiava in senso opposto, alla periferia di Kiev a pochi chilometri dal centro. Il carro armato, senza esitazione, investe la vettura, la travolge, letteralmente la schiaccia con i suoi cingoli, Il mezzo militare resta sull'auto svariati secondi, mentre gli ucraini che assistono alla scena, a distanza, piangono e urlano per l'orrore. "Mio Dio, è proprio passato sopra la persona e l'ha ammazzata", dice una donna in una delle clip diventate subito virali.





Il fatto miracoloso è che l'autista alla guida, un uomo intorno ai 60 anni, non è morto. Una volta che il tank russo ha ripreso il cammino, gli abitanti della zona sono scesi in strada per cercare di capire se ci fosse qualcuno da salvare. Armati di spranghe e piedi di porco, i volontari hanno aperto quel che rimaneva della carrozzeria, ridotta a una serie di lamiere schiacciate le une sulle altre, scoprendo che all'interno l'uomo era ancora vivo, praticamente illeso. E l'immagine del "morto certo" estratto dal mezzo sta diventando in rete il simbolo della resistenza ucraina all'oppressore di Mosca.

