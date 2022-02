Vladimir Putin, "dopo l'Ucraina tocca alla Germania": scenario-choc, fin dove si spinge la furia del leader russo

25 febbraio 2022 a

Anne Applebaum, giornalista e saggista statunitense, è stata intervistata da Beppe Severgnini sulla crisi ucraina che è sfociata in una vera e propria guerra a seguito dell’invasione russa ordinata da Vladimir Putin. La Applebaum è una delle poche persone che aveva previsto tale scenario catastrofico, quando ancora tutti credevano che i rapporti sull’invasione che arrivavano dall’intelligence americana fossero fake news, o comunque da non prendere seriamente.

Perché l’Ucraina è diventata l’ossessione di Putin? “È una democrazia, e questo per lui è un pericolo - ha risposto la Applebaum - Putin è spaventato all’idea che a Mosca possa ripetersi quello che è accaduto a Kiev nel 2014. Lo considera una minaccia personale”. A giudicare dalle ultime conferenze deliranti che ha tenuto, il leader del Cremlino non appare particolarmente lucido in questa fase: “Ho sempre pensato che Putin fosse razionale, a modo suo. Non ha mai preso grossi rischi, in fondo. Era brutale, magari, ma non si è mai buttato in sfide che non potesse vincere. Oggi è diverso. L'invasione sembra un azzardo. E le tre uscite pubbliche questa settimana erano davvero folli. Sembra ossessionato e pieno di odio. Sembra entrato in una fase nuova. Non so di cosa abbia paura, se della morte o di perdere il potere”.

Dal punto di vista militare, secondo la Applebaum molto dovrà cambiare: “La Nato deve ripensare tutto: basi, porzioni, esercitazioni. Perché potrebbe toccare alla Polonia e alla Germania. Non dico queste cose a cuore leggero, né volentieri. Ricordo una frase del ministro degli esteri russo Lavrov alla conferenza di Monaco di Baviera sulla sicurezza, sette o otto anni fa: "Voi sapete, vero, che la riunificazione della Germania è illegale?". I tedeschi presenti si fecero delle grasse risate. Ma Putin ha vissuto a lungo a Berlino. I russi quella città l'hanno già avuta una volta, perché non dovrebbero provare a riaverla? Certo, le forze armate ucraine potrebbero fermare l'invasione, e tutto cambierebbe. Ma le ambizioni di Putin sono enormi. Non dimentichiamolo mai”.

