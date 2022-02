Guerra in Ucraina, assedio a Kiev: terzo giorno, "combattimenti strada per strada". I russi puntano a Zelensky

26 febbraio 2022 a

Cominciato l'assedio russo a Kiev. Dopo 48 ore di invasione dell'Ucraina, la guerra si concentra sulla capitale, dove hanno fatto il loro ingresso decine di tank dell'esercito di Vladimir Putin. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha registrato un nuovo video nella notte: "In queste ore si deciderà il nostro futuro". L'obiettivo del Cremlino è arrivare alla destituzione dello stesso Zelensky, che finora ha rifiutato ogni offerta, proveniente sia dai russi sia dagli americani, e non intende arrendersi né lasciare la città.



Ore 7.40: "Non solo sopravviviamo, vinciamo"

L'Ucraina combatte contro l'invasione russa e finora "non solo è sopravvissuta ma sta vincendo": è quanto ha affermato in un video diffuso questa mattina dall'emittente ucraina Dom il consigliere dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, Mikhail Podolyiak. Secondo il funzionario, la situazione alle 7 locali è che "nonostante la quantità di risorse impiegate, la Russia non ha guadagnato terreno e le forze armate dell'Ucraina e la Polizia continuano a controllare la situazione e l'intero territorio dello Stato. Podolyiak ha detto ancora che i combattimenti continuano a Kherson, Nikolaev e Odessa. "Per ora i russi non sono riusciti a conquistarle", ha aggiunto. Anche a Kiev, ha sostenuto, la situazione è "sotto controllo". I combattimenti continuano anche a Mariupol dove, al momento "la città non passa dalla parte della Federazione russa". Infine, Podolyiak ha confermato che l'esercito russo sta utilizzando nell'attacco "artiglieria, lanciarazzi e aerei".



Ore 7.36: Zelensky, "arrivano armi dagli alleati"

"Un nuovo giorno in prima linea diplomatica è iniziato con una conversazione con (il presidente francese, ndr) Emmanuel Macron. Armi ed equipaggiamenti da parte dei nostri partner stanno arrivando in Ucraina. La coalizione contro la guerra sta funzionando!": è il nuovo tweet del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ore 7.11: Zelensky, "cercano di prendere la città"

L'esercito ucraino e le forze russe si affrontano a Kiev per il controllo della capitale dell'Ucraina, due giorni dopo l'inizio dell'invasione del Paese decisa dal presidente russo Vladimir Putin. La città di circa 3 milioni di persone è sotto assedio e i suoi abitanti si rifugiano nelle cantine e nella metropolitana per sfuggire ai bombardamenti. Combattimenti sono segnalati sulla via della Vittoria, una delle principali arterie della città, poche ore dopo il drammatico appello lanciato dal presidente Volodymyr Zelensky in un nuovo, drammatico video notturno. "Questa notte cercheranno di prendere Kiev", aveva detto il capo dello Stato, che non ha accettato le proposte internazionali di essere aiutato a lasciare il Paese. "A Kiev - ha comunicato il servizio di comunicazioni speciali ucraino - proseguono i violenti combattimenti. L'esercito ucraino respinge gruppi di sabotatori russi". Su Facebook, l'esercito ha detto di aver distrutto una colonna di cinque mezzi militari russi compreso un carro armato, vicino alla stazione della metropolitana Beresteiska, proprio sulla via della Vittoria, a nord est della capitale.



Ore 7.04: "Combattimenti strada per strada"

Sono in corso combattimenti strada per strada a Kiev, contro "l'invasore russo": lo riferiscono i funzionari di Kiev, esortando la popolazione a cercare riparo.



Ore 6.51: "Si combatte a Kiev, mantenete la calma"

Il ministero dell'Interno ucraino ha avvertito i civili nella capitale Kiev che sono in corso combattimenti in strada. In un post su Facebook, il ministero ha dichiarato: "Per le strade della nostra città sono in corso combattimenti attivi. Per favore, mantenete la calma e state il più attenti possibile! Se siete in un rifugio, non lasciatelo ora. Se siete a casa, non avvicinatevi alle finestre, non andate sui balconi. Nascondetevi all'interno, ad esempio in bagno, e copritevi con qualcosa che prevenga lesioni da frammenti di proiettili. Se sentite le sirene, andate immediatamente nel riparo più vicino!".





