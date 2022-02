Ucraina, lanciato un missile contro un palazzo civile: le immagini sconvolgenti. Ci sono feriti

26 febbraio 2022 a

a

a

Un missile esplode in un palazzo residenziale di Kiev squarciando l'edificio tra il diciottesimo e il ventunesimo piano. Le immagini che stanno facendo il giro del web sono state diffuse anche dalla Cnn che mostra anche il filmato che ritrae i residenti dell'edificio mentre vengono aiutati nell'evacuazione dai vigili del fuoco.

Il palazzo è divelto su un lato e diversi appartamenti hanno le finestre distrutte. Un'altra foto mostra due soccorritori che trasportano una donna lontano dalla scena, con altri lavoratori che corrono sullo sfondo. Il Guardian scrive che i vigili del fuoco hanno aiutato alcuni sopravvissuti feriti.

Fortunatamente non ci sarebbero morti. L'edificio è stato sgomberato, e viene monitorato, poiché gravemente lesionato a livello strutturale. In un video, rilanciato anche dal ministero, si vede chiaramente un razzo di piccole dimensioni colpire l'edificio.

"Hitler come Putin? Ci sono analogie inquietanti...". Sallusti, perché dobbiamo temere lo Zar

Da parte sua Mosca smentisce l'attacco a questo palazzo residenziale. Non solo. L'authority russa che sovraintende ai media ha chiesto a dieci organi di informazione indipendenti di rimuovere i resoconti di vittime civili e attacchi alle città da parte dell'esercito di Mosca in Ucraina. L'authority, riporta l'agenzia Bloomberg, ha messo nel mirino i report che contengono "informazioni inaccurate circa il bombardamento di città ucraine e la morte di civili come risultato delle azioni delle forze russe" e ha avvertito che l'accesso agli stessi verrà impedito nel caso in cui il materiale non venisse rimosso. Mosca ha vietato la diffusione di informazioni sulla guerra che non abbiano l'imprimatur del governo.

"Mi servono punizioni, non un passaggio". Zelensky, il comico diventato un eroe: sfregio a Putin, telefonata clamorosa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.