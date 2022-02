Ucraina, "state combattendo contro i vostri fratelli". Il civile disarmato sfida i soldati russi. Immagini sconvolgenti

26 febbraio 2022 a

È disarmato quest'uomo. È un semplice cittadina, un civile. Ma senza paura si mette davanti ai soldati delle forze armate russe e si infuria. Lui è un russo che vive in Ucraina. E come si vede nel video che sta facendo il giro dei social li guarda in faccia e con rabbia dice loro: "Anch'io sono russo. Vivo qui. Voi state combattendo contro i vostri fratelli".

Intanto ammonta ad almeno 198 morti il bilancio delle vittime dell'invasione russa in Ucraina, secondo quanto comunicato questa mattina 26 febbraio dal ministero della Salute ucraino. Tra le vittime figurano anche tre bambini. I feriti sarebbero complessivamente 1.115, tra cui 33 bambini, ha precisato la stessa fonte.

Secondo il portavoce del ministero della Difesa russo, Konashenkov, durante la notte sono stati colpiti "821 infrastrutture militari ucraine, di cui 14 piste di atterraggio militari, 19 centri di controllo e nodi di comunicazione, 24 sistemi di difesa aerea missilistica S-300 e Osa, 48 stazioni radar". E sono stati abbattuti 7 aerei da combattimento, 8 elicotteri, 7 droni, 87 carri armati e 28 lanciamissili. Zelensky parla di "momento cruciale" per decidere "una volta per tutte" sull'adesione dell'Ucraina all'Ue e Macron convoca il Consiglio di Difesa perché "questa guerra durerà molto a lungo e dobbiamo prepararci".

