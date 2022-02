Vladimir Putin attiva l'allerta nucleare? "Può diventare pericoloso": la risposta dura degli Usa, l'ombra di una guerra mondiale

27 febbraio 2022 a

"La mossa di Vladimir Putin sul nucleare rischia di mettere in campo forze che, nel caso di un errore di calcolo, potrebbero rendere le cose molto pericolose", ha detto il funzionario del Pentagono citato dai media americani. La mossa dello zar, che ha ordinato l'allerta del sistema nucleare di deterrenza, non è piaciuta all'Occidente. "A ogni passo di questo conflitto Putin ha fabbricato minacce per giustificare le sue azioni aggressive, L'unico motivo per cui le sue forze si trovano di fronte a una minaccia oggi è perché hanno invaso un paese sovrano, e uno senza arma nucleare. Questo è un altro passo di escalation e completamente non necessario".

Una dura condanna è arrivata anche dalla Nato. "Si tratta di un ordine pericoloso e irresponsabile che si aggiunge alla gravità della situazione", ha detto il segretario generale Jens Stoltenberg, intervistato dalla Cnn, in merito alla decisione di Vladimir Putin di alzare il livello di allerta militare.

Stoltenberg comunque ha spiegato anche che l'Alleanza "non vede la Russia come una minaccia inevitabile", sebbene le sue azioni siano diventate più aggressive. Il segretario ha quindi confermato che la Nato sostiene "l'obiettivo dell'Ucraina di entrare nell'Alleanza, ma questo richiederà il consenso di tutti i membri".

