Ucraina, i negoziati con la Russia? "Una farsa": chi ha mandato Putin a trattare, clamorosa presa in giro

"Difficilmente i negoziati in corso in Bielorussia tra le delegazioni di Russia e Ucraina porteranno dei risultati concreti. Il perché lo ha spiegato Stuart Kaufman, ex direttore del Dipartimento per Russia, Ucraina e Affari euroasiatici nel Consiglio di sicurezza nazionale americano. “Questa è una trattativa finta - ha dichiarato al Corriere della Sera - una semplice operazione di marketing politico. Vladimir Putin vuole solo la resa incondizionata di Zelensky”.

Non a caso lo stesso presidente ucraino aveva sottolineato le altissime probabilità che questo negoziato termini con un nulla di fatto: “Non sbloccherà la crisi - ha spiegato Kaufman - perché non ci sarà un vero confronto. In questo momento è impensabile immaginare una trattativa seria con i russi. Non c'è un cessate il fuoco. Le forze speciali di Putin stanno cercando di catturare Zelensky o comunque di rovesciarne il governo”.

Inoltre Kaufman punta l’attenzione su un aspetto significativo per comprendere la natura del negoziato in corso: “Basta osservare chi guiderà la delegazione russa: un ex ministro della Cultura. Il livello è bassissimo. Sono funzionari del Cremlino che recapiteranno un solo messaggio agli ucraini: arrendetevi senza condizioni. E sappiamo che il presidente Zelensky non accetterà mai”. E allora perché Putin ha intrapreso questi colloqui? “Per costruire una rappresentazione falsata della guerra. Con questa mossa non ha nulla da perdere. Se gli ucraini si rifiuteranno di proseguire i colloqui, come appare probabile, Putin potrà sempre dire: vedete? Io ho dato un'opportunità alla pace, ma Kiev l'ha respinta, perché vuole la guerra”.

