Ucraina, il trattore ferma il carro armato. Ecco perché i soldati russi non riescono a sfondare: il video che li umilia

Poi ci si chiede perché un esercito come quello russo non sia riuscito a far cadere l'Ucraina al quarto giorno di guerra. Basta guardare questo video che è diventato virale sul web e sui social. Il filmato mostra infatti un cittadino ucraino, un semplice contadino, che a bordo del suo trattore riesce a rubare un carro armato.

"Se è vero, questo è probabilmente il primo mezzo corazzato mai rubato da un contadino ucraino. Gli ucraini sono davvero difficili da decifrare", ha commentato su Twitter il diplomatico Oleksandr Sherba, ex ambasciatore dell'Ucraina in Austria, condividendo la clip, secondo quanto riporta la Repubblica.

Nel filmato si vede il mezzo militare che viene trainato da un trattore in una zona rurale vicino a Kakhovka, nel villaggio di Lyubimovka, nella regione di Kherson e un uomo che lo rincorre e prova, invano, a fermarlo. Si tratta con ogni certezza di un carro armato dell'esercito di Vladimir Putin visto che sul veicolo si vede la lettera "Z", che significa appunto che appartiene alla Russia.

Il video è stato rilanciato anche dall'account ufficiale della Guardia nazionale ucraina e la notizia confermata dall'agenzia di stampa Ukrainian Independent Information Agency. Johnny Mercer, deputato britannico ha ironizzato: "Non sono un esperto, ma l'invasione non sta andando molto bene".

