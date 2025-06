Inter, l'era-Chivu si apre con un nome: ecco chi vuole

Ieri mattina è partita la “missione” americana dell’Inter, la squadra nerazzurra ha lasciato il centro sportivo di Appiano in autobus alle 9.30 per arrivare a Malpensa intorno alle 10. Il volo privato è decollato con una decina di minuti di ritardo, direzione Los Angeles, dove è atterrato alle 14.30 locali (23.30 italiane) dopo circa 12 ore di volo. Adesso la palla passa a Cristian Chivu, il nuovo allenatore scelto al posto di Simone Inzaghi, uno degli eroi del triplete che ha accettato la responsabilità di prendere in carica un gruppo mentalmente svuotato dalle delusioni raccolte in coda a una stagione lunga quanto usurante.

Chi dall’Italia vorrà seguire la prima partita dei nerazzurri dovrà mettere in conto di sacrificare un’intera notte: sveglia alle 2.40 per ritrovare un pizzico di lucidità e fischio d’inizio fissato alle ore 3 italiane di mercoledì 18, con i nerazzurri che si troveranno di fronte il Monterrey. Per l’occasione dovrebbe raggiungere la California anche il vice di Chivu, ovvero Aleksandar Kolarov, il profilo individuato dopo un casting che aveva visto tra i candidati anche Samuel, Gotti e Martusciello.

Se c’è un filo conduttore che sta legando tutti gli eventi dall’addio di Inzaghi in avanti è sicuramente quello del poco tempo a disposizione e delle continue corse affannose: è stato così per la scelta dell’allenatore, per quella del vice e anche per l’allestimento dell’intero staff da costruire attorno a Chivu, visto che il tecnico era ancora sprovvisto di un gruppo di lavoro. In Italia sono rimasti invece presidente e direttore sportivo, Beppe Marotta ieri ha partecipato a un consiglio di Lega per i diritti audiovisivi, mentre Ausilio è alle prese con qualche “chiacchiera” ancora da definire.

TRATTATIVE

I discorsi con il Parma, per esempio, sono avviatissimi e martedì sera la cena con Cherubini (ad gialloblù) in un noto hotel del centro di Milano è servita soprattutto per porre le basi a una serie di trattative tra i due club, prima su tutte quella che riguarda Angel Bonny. L’attaccante francese aveva catturato l’interesse della dirigenza nerazzurra ben prima dello sbarco di Chivu sulla panchina dell’Inter, ma adesso le cose stanno procedendo anche per volere del nuovo allenatore, che ha confermato le ottime prospettive del calciatore. Marotta e Ausilio stanno provando a capire se da Parma possono agevolarli nello strutturare un’operazione sostenibile per il bilancio, ovviamente stringendo un patto che alla fine porterà i nerazzurri ad acquistare il cartellino di Bonny.

Il Parma, invece, è interessato al giovane Pio Esposito, classe 2005 che ha chiuso la prima esperienza in B con 19 gol e il titolo di capocannoniere. Sistemate le ultime cose, domani Marotta, Ausilio e il segretario Mozzillo saliranno su un volo che li condurrà in California, dove raggiungeranno il resto della compagnia e troveranno tanti procuratori che si sono spostati per approfittare della presenza in loco di tutti i più grandi club. Il Mondiale potrebbe così rivoluzionare anche il mercato, trasferendolo, almeno temporaneamente, dai soliti salotti/ristoranti milanesi alle location americane. Intanto ieri la squadra ne ha approfittato per godere di qualche ora di relax, ma da oggi il gruppo si metterà agli ordini di Chivu. Primo allenamento americano previsto per le ore 11 locali, orario che dovrebbe scandire anche gli allenamenti dei prossimi giorni.